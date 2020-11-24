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Spor

Süper Lig'in en fazla kızaran takımı Antalyaspor!

FT Antalyaspor'da, Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında tam 5 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin en fazla kızaran takımı olarak dikkat çekiyor.

IHA24 Kasım 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:51
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Süper Lig’e iyi bir giriş yapan FT Antalyaspor’da, ilk 3 haftanın ardından yaşanılan düşüş devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda sakat futbolcuların yanına, koronavirüs vakaları ve kart cezalılarının da eklenmesiyle kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Son 6 haftadır 3 puana hasret kalan Antalyaspor, bu durumu Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sona erdirmeyi hedefliyor.

Öte yandan kımızı-beyazlı ekip, ligde en çok kırmızı kart gören takım olarak da dikkat çekiyor. Antalyaspor’da, ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk Akyol, 6. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında Amilton, iç sahadaki Fenerbahçe mücadelesinde Jahovic kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Akdeniz temsilcisinin son hafta sahasında oynadığı ve Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçın 67. dakikasında Hakan Özmert kırmızı kart gördü.

Hakan Özmert’le birlikte Antalyaspor’da geride kalan 9 haftada 5 futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

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