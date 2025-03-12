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Spor

Süper Lig'in en sağlam kalesi Fenerbahçe'nin! Zirvenin sahibi Dominik Livakovic

Bu sezon kalesini gole kapatan kaleciler sıralamasında Fenerbahçe'nin iki genç ismi Dominik Livakovic ile İrfan Can Eğribayat zirvede yer aldı. Yüzde 50 ile Lİvakovic birinci sırada yüzde 44.4 ile İrafan Can Eğribayat listenin ikinci sırasında yer alırken onları Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk takip etti. İşte detaylar...

AKŞAM12 Mart 2025 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Süper Lig'in en sağlam kalesi Fenerbahçe'nin! Zirvenin sahibi Dominik Livakovic
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Bu sezon kalesini gole kapatan kaleciler sıralamasında Fenerbahçe'nin file bekçileri zirveye kuruldu. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Dominik Livakovic, yüzde 50'lik oran ile zirvede yer aldı. Bu sezon 16 maçta eldivenlerini giyen ve bu mücadelelerin 8'inde gol yemeyen Hırvat kaleci, açık ara birinci sırada. İkinci basamakta ise yine bir F.Bahçeli var. Livakovic'in yokluğunda kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, 9 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapattı. Yüzde 44.4'lük oran ile takım arkadaşını takip etti.

Samsunspor kalecisi Okan Kocuk ise en çok maçta forma giyen (26) ve en uzun süre kalesinde gol görmeyen kaleci konumunda. Başarılı file bekçisi 11 mücadelede kalesini gole kapamayı başardı. Muslera 25 müsabakanın 7'sinde gol yemedi ve yüzde 30.4'lük oran tutturdu. Mert Günok 24 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatarak yüzde 37.5'lük oran yakaladı. Uğurcan Çakır ise 25 mücadelenin 10'unda gol yemeyerek yüzde 40'a ulaştı

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