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Spor

Süper Lig'in eski yıldızı Luton Shelton hayatını kaybetti

Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton hayatını kaybetti

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:07
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Bir dönem Kardemir Karabükspor'da da oynayan Jamaikalı futbolcu Luton Shelton, 2017'de yakalandığı sinir sistemi hastalığı ALS yüzünden hayatını kaybetti.

Shelton'ın, kariyerinin başında ve sonunda formasını giydiği Jamaika kulübü Harbour View, Facebook hesabından yayımladığı taziye mesajında, oyuncunun ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

2011'den 2013'e kadar Kardemir Karabükspor’da top koşturan 35 yaşındaki forvet oyuncusu ayrıca Helsingborg, Sheffield United, Valerenga, Aalborg ve Volga Nizhny Novgorod kulüplerinde de oynadı.

Shelton, 75 maçta 35 gol attığı Jamaika Milli Takımı'nın, en skorer oyuncusu unvanının sahibiydi.

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