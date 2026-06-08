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Spor

Süper Lig'in eski yıldızı Real Madrid'e geri dönüyor

Real Madrid'de yeniden başkan seçilen Florentino Perez gelecek sezon için kolları sıvadı. Seçimden kısa bir süre olarak resmi olarak açıklanması beklenen Jose Mourinho'nun teknik heyetinde yolu Süper Lig'den geçmiş olan Pepe'nin yer laması bekleniyor.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
Süper Lig'in eski yıldızı Real Madrid'e geri dönüyor
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Yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçlardan uzak kalan ve üst üste ikinci kez sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de Florentino Perez yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmak istiyor.

2 TRANSFER TAMAM

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından Jose Mourinho'yu duyuran Perez'in yaz transfer dönemindeki ilk transferlerinin Denzel Dumfries ile Ibrahima Konate olması bekleniyor.

PEPE GERİ DÖNÜYOR

Jose Mourinho'yu kısa süre içinde açıklayacak Real Madrid'de bir isim daha kulübe geri dönebilir. İspanyol kaynaklara göre Real Madrid'in efsanelerinden Pepe, Mourinho'nun ekibinde yer alacak. Futbolu 2024'te bırakan Pepe, Real Madrid'de 2007-2017 yılları arasında forma giymişti.

BEŞİKTAŞ'TA KARİYERİ

Real Madrid'le kontratı bittikten sonra 1.5 sezon Beşiktaş'ta oynayan Portekizli oyuncu, 2019'da eski takımı Porto'ya dönmüş ve kariyerini orada noktalamıştı. Pepe, Beşiktaş formasıyla 52 maça çıkarken 7 gol ve 3 asist kaydetti.

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