24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
  Süper Lig'in eski yıldızlarındandı! Michael Eneramo hayatını kaybetti
Spor

Süper Lig'in eski yıldızlarındandı! Michael Eneramo hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Michael Eneramo'dan kötü haber geldi. 40 yaşındaki Nijeryalı eski futbolcu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Süper Lig'in eski yıldızlarındandı! Michael Eneramo hayatını kaybetti
Nijeryalı eski futbolcu Michael Eneramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Eneramo'nun kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı.

Eneramo, Türkiye kariyerinde; Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formalarını giymişti.

Nijeryalı eski oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

KALP SORUNU 2013'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Michael Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı forvet oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.

O dönem yapılan kontrollerde Eneramo'nun kalp kaslarının verimli çalışmadığı, damarlarında sorun çıkarttığı ve bu problemin dizine de olumsuz yönde etki ettiği iddia edilmişti.

