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  • Süper Lig'in ilk bölümünde 19 takımda 479 futbolcu forma şansı buldu
Spor

Süper Lig'in ilk bölümünde 19 takımda 479 futbolcu forma şansı buldu

Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre buldu.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Süper Lig'in ilk bölümünde 19 takımda 479 futbolcu forma şansı buldu
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AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, mücadele eden 19 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.

YABANCI FUTBOLCULAR DAHA FAZLA

Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.

67 FARKLI ÜLKEDEN YABANCI OYUNCU OYNADI

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.

Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.

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