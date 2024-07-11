Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:
Sivasspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Konyaspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
Antalyaspor-Göztepe
Samsunspor-Beşiktaş
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK
Mondihome Kayserispor (Bay)
DERBİ HAFTALARI
Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray 6. haftada Kadıköy'de karşılaşacak.
Galatasaray ile Beşiktaş. 10. haftada Rams Park'ta karşılaşacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe. 11. haftada Papara Park'ta karşılaşacak.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacak.
DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1-2-3-24-27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek."
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."
YENİ SEZON PLANLAMASI
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.