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Spor

Süper Lig'in ilk yarısı için fikstür çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarı fikstürü belli oldu. Ligde sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

11 Temmuz 2024 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Süper Lig'in ilk yarısı için fikstür çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar...
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Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

DERBİ HAFTALARI

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray 6. haftada Kadıköy'de karşılaşacak.

Galatasaray ile Beşiktaş. 10. haftada Rams Park'ta karşılaşacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe. 11. haftada Papara Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacak.

DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1-2-3-24-27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek."

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."

YENİ SEZON PLANLAMASI

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

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