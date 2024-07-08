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Spor

Süper Lig'in yeni ekibinden Erce Kardeşler'e kanca

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, Hatayspor'un 30 yaşındaki deneyimli kalecisi Erce Kardeşleri transfer listesine ekledi.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Süper Lig'in yeni ekibinden Erce Kardeşler'e kanca
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Süper Lig takımlarından Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Ertaç Özbir'in ardından Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'i de listeye ekledi.

Geçen sezon Hatayspor'da 35 maça çıkan ve takımının Süper Lig'de tutunmasında büyük rol oynayan Erce'nin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Bursaspor altyapısında kaleciliğe başlayan 30 yaşındaki Erce, Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve Hatayspor kalelerini korudu.

Göztepe'nin yerli isimlerin yanı sıra yabancı kalecilerle de temasta olduğu öğrenildi.

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