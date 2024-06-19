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Spor

Süper Ligi'n yeni ekibinin gözü Emirhan İlkhan'da

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bonservisi Torino'da bulunan Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmak istiyor.

DHA19 Haziran 2024 Çarşamba 14:03 - Güncelleme:
Süper Ligi'n yeni ekibinin gözü Emirhan İlkhan'da
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Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, Kurban Bayramı sonrası dış transfere ağırlık verecek. Şu ana kadar Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların orta saha Emirhan İlkhan transferi için harekete geçtiği bildirildi.

İtalyan ekibi Torino'da bonservisi bulunun 20 yaşındaki oyuncunun ilk etapta kiralanacağı öğrenildi. Ancak Torino'nun Emirhan'ı bonservisiyle vermek istediği ve genç oyuncu için 2 milyon Euro istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Süper Lig'de Başakşehir'de geçiren Emirhan, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı. Toplam bin 59 dakika sahada kalan Emirhan 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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