Süper Lig'in zirvesine Gaziantep ayarı!

27 Aralık 2020 Pazar 15:54 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 15:57

Süper Lig'in zirvesindeki takımlardan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK, Alanyaspor'u da aynı skorla mağlup etti. Sumudica'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Dicko, Muhammet Demir ve Maxim atarken, liderliği Galatasaray'a kaptıran Alanyaspor'un tek golü Davidson'dan geldi.



Gaziantep FK bu galibiyetle Süper Lig'deki puanını 27'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Alanyaspor ise maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.



9’uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Dicko, süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar girdi. Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

12’nci dakikada gelişen konuk takımın atağında Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortaya Berkan İsmail Kutlu dokundu. Topla buluşan Babacar'ın şutu dışarı çıktı.

16’ncı dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un içeri gönderdiği ortada Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

26’ncı dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson'un yaptığı şutta top direğe çarparak ağlara gitti: 1-1.

30’uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Dicko sol kanatta topu önüne aldı. Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafa vuruşuyla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Muhammet Demir'in çektiği şutta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.

İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

61’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mirallas aldığı topu bekletmeden soldaki Maxim'e gönderdi. Topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasına giren Maxim'in şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

69’uncu dakikada kaleci Güray Vural'ın sol kanada gönderdiği uzun pas Tayfur Bingöl'e çarparak Maxim'in önünde kaldı. Maxim'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top Caulker'e çarparak kornere çıktı.

73’üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında köşe vuruşunu kullanan Tzavellas'ın yaptığı ortaya Caulker vurdu, top, kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Caulker'ın ikinci kez yaptığı kafa vuruşunda top yine direğe çarptı, tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Gaziantep FK’nın 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

GAZİANTEP FK: Günay - Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray Vural, Maxim (Dk. 73 Zvonimir), Mirallas (Dk. 88 Furkan Soyalp), Vetrih (Dk. 79 Jefferson), Dicko (Dk.73 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 79 Andre Felipe)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Efecan, Salih Uçan (Dk. 63 Umut Güneş), Davidson, Babacar (Dk. 23 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 9 Dicko, Dk. 30 Muhammet Demir, Dk.61 Maxim (Gaziantep FK) - Dk. 26 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Kana Biyik, Mirallas, Maxim, Vetrih, Andre Felipe (Gaziantep FK) - Salih Uçan, Tzvellas, Umut, Caulker (Aytemiz Alanyaspor)