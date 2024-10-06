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Spor

Suphi Doğancı: Adım adım devam edeceğiz

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı değerlendirmelerde bulundu.

AA6 Ekim 2024 Pazar 10:24 - Güncelleme:
Suphi Doğancı: Adım adım devam edeceğiz
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Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama yine de sezonun ilk maçı bize buralarda nasıl oynayacağımızı öğretecek önemli bir deneyimdi." dedi.

Doğancı, yaptığı açıklamada, ilk setin çok zor olacağını ve rakiplerinin ilk sette daha agresif olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Eczacıbaşı Dynavit'in daha sonra oyundan düşebileceğini öngördüklerini aktaran Doğancı, şunları kaydetti:

"Biz de bunu kullanmaya çalıştık. İkinci ve üçüncü setin başlarında ve ortalarında kafa kafaya oynasak da set sonunda yeterli derecede agresif olamadık. Belki biraz daha vites artırsaydık en azından 1 set alabilirdik diye düşünüyorum. O potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama yine de sezonun ilk maçı bize buralarda nasıl oynayacağımızı öğretecek önemli bir deneyimdi. Adım adım devam edeceğiz."

Doğancı, ligdeki ilk maçlarında kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Aras Kargo ligin ikinci haftasında 12 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Galatasaray Daikin'le karşılaşacak.

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