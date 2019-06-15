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Sürpriz adı Radu

SKY İtalia, İtalyan kulübü Lazio’nun kadroda düşünmediği 32 yaşındaki savunma oyuncusunu serbest bıraktığını belirtip Fenerbahçe’nin Stefan Radu ile pazarlık ettiğini haber yaptı

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’YE sürpriz stoper.. Kanarya, İtalyan kulübü Lazio’nun bonservis parası almayacağını belirtip kendisine önerdiği 32 yaşındaki Rumen savunma oyuncusu Stepan Radu ile pazarlık halinde. Sky İtalia, bir yandan oyuncuyla görüşen Sarı-Lacivertli kurmayların, diğer yandan da oyuncuhakkında bilgi topladığını haber yaptı. Dinamo Bükreş’ten Lazio’ya 4.5 milyon euroya gelen Radu’nun Kulübüyle 2021 haziran sonuna kadar sözleşmesi var.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Stefan Radu sol ayaklı olduğu için sol bekte de forma giyebiliyor. 1.83 metre boyundaki Rumen savunmacının hava toplarına da hakim olduğu, defanstan oyunu başlatabildiği belirtildi. Bu arada Fenerbahçe’nin renklerine kazandırmak için girişimde bulunduğu Milanlı stoper Cristian Zapata’nın Menajeri Ivan Cordoba, “Benim oyuncumun peşinde bir çok kulüp var. Şu anda tamamen Copa America’ya odaklanmış durumda. Turnuva sonrasında teklifleri değerlendirip kesin kararımızı vereceğiz” dedi.

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