Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarıyla görüşmeler devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle dirsek teması kuran sarı-lacivertlilerin gündemine dikkat çeken bir isim geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Tottenham'ın haziran ayında yollarını ayırdığı Ange Postecoglou ile ilgileniyor.

Avustralyalı teknik direktörün, Bayer Leverkusen'in de gündeminde olduğu belirtildi.

TOTTENHAM KARNESİ

60 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaştı. Postecoglou, 2023'te başına geçtiği İngiliz ekibiyle 101 maça çıktı.

Postecoglou yönetimindeki Tottenham bu karşılaşmalarda 1.51'lik puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli teknik direktör, 2021/22 ve 2022/23 sezonlarında Celtic'le lig şampiyonluğu ve İskoçya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.