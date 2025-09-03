İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Sürpriz bir isim gündeme geldi! Fenerbahçe'nin son adayı Ange Postecoglou

Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok adayla görüşme halinde olan sarı lacivertli ekip için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin 60 yaşındaki deneyimli teknik direktör Ange Postecoglou ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarıyla görüşmeler devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle dirsek teması kuran sarı-lacivertlilerin gündemine dikkat çeken bir isim geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Tottenham'ın haziran ayında yollarını ayırdığı Ange Postecoglou ile ilgileniyor.

Avustralyalı teknik direktörün, Bayer Leverkusen'in de gündeminde olduğu belirtildi.

TOTTENHAM KARNESİ

60 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaştı. Postecoglou, 2023'te başına geçtiği İngiliz ekibiyle 101 maça çıktı.

Postecoglou yönetimindeki Tottenham bu karşılaşmalarda 1.51'lik puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli teknik direktör, 2021/22 ve 2022/23 sezonlarında Celtic'le lig şampiyonluğu ve İskoçya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

