Star.com.tr 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:50

Sezonu İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla tamamlayan milli futbolcu Cengiz Ünder bonservisinin bulunduğu Roma'ya dönmüştü. Takımın başına yeni geçen Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz için İtalyan ekip transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Fakat Cengiz kulübe transfer tekliflerini değerlendirmeyeceğini Mourinho ile çalışmak istediğini iletmişti.

15 MİLYON EURO BONSERVİS



Başarılı kanat oyuncusu Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı grafiğine rağmen Arsenal ve Milan'ın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak Roma kulübüne henüz resmi teklif gelmediği belirtildi. Corrieredellospor'un aktardığı habere göre Roma'nın genel müdürü Tiago Pinto Cengiz için EURO 2020'yi bekleme kararı aldı. Pinto, turnuvanın sonunda Cengiz'i 15 milyon euro bedelle satmayı planlıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Cengiz Ünder 2 gol 3 asist üretmişti.

