Sürpriz gelişme! Vedat Muriqi geri dönüyor: Tarihi bile açıkladılar

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymesinin ardından yıldızı parlayan Vedat Muriqi, şu an da İspanya La Liga ekibi Mallorca'nın formasını terletiyor. İspanyol ekibiyle 12 maça çıkan golcü oyuncu, milli takımda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kosova'nın İsrail'le oynadığı maçta alt baldırından sakatlanan başarılı forvetin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

VEDAT MURİQİ'NİN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Tedavisini tamamlayan Kosovalı golcü, takımla birlikte çalışmalarına başladı. İspanyol ekibi golcü santrforu riske etmek istemiyor. İspanyol basını, Vedat'ın 2 Şubat tarihinde Athletic Bilbao karşısında forma giyebileceğini duyurdu.

MALLORCA KARNESİ

Bu sezon İspanyol ekibiyle 12 maça çıkan Kosovalı forvet, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi