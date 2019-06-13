Sürpriz gelişme! Volkan Şen geri dönüyor
Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen ve 1 yıldır kulüpsüz kalan Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'un yolunu tutmuştu.
Mestan'la görüşmek için Bursa'ya geldiği iddia edildi
Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı. Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı. Bursaspor'un şampiyon kadrosunda olan Volkan Şen, Mesut Mestan yönetimi ile görüşmek üzere Bursa'ya geldiği iddia edildi.
Volkan Şen'in kongreden sonra yeşil beyazlı takımla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun yeniden Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
TARAFTAR DA İSTİYOR
Tecrübeli futbolcunun Bursaspor'a dönmesine taraftar da sıcak bakıyor. Yeşil beyazlı taraftarlar Volkan Şen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma timsah emojisi koyup, Bursaspor'a geri dön çağrısında bulundu.
(Fotomaç)
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