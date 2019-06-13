30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,897
  • 6,6584
  • 252.903
  • 90.653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sürpriz gelişme! Volkan Şen geri dönüyor

Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen ve 1 yıldır kulüpsüz kalan Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'un yolunu tutmuştu.

Mestan'la görüşmek için Bursa'ya geldiği iddia edildi

Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı. Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı. Bursaspor'un şampiyon kadrosunda olan Volkan Şen, Mesut Mestan yönetimi ile görüşmek üzere Bursa'ya geldiği iddia edildi.

Volkan Şen'in kongreden sonra yeşil beyazlı takımla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun yeniden Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

TARAFTAR DA İSTİYOR

Tecrübeli futbolcunun Bursaspor'a dönmesine taraftar da sıcak bakıyor. Yeşil beyazlı taraftarlar Volkan Şen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma timsah emojisi koyup, Bursaspor'a geri dön çağrısında bulundu.

(Fotomaç)

Suudi Arabistan´da ´´helal disko´´ açıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma

Külliye'de önemli zirve

Külliye'de önemli zirve

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde... İlk uçacağı yer ve tarih belli oldu

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde... İlk uçacağı yer ve tarih belli oldu

Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait... Değeri 100 bin dolar

Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait... Değeri 100 bin dolar

Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti

Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

Copa America'nın stadyumları

Copa America'nın stadyumları

Copa America'da tanıdık yüzler

Copa America'da tanıdık yüzler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA