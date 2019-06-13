Sürpriz gelişme! Volkan Şen geri dönüyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'un yolunu tutmuştu.

Mestan'la görüşmek için Bursa'ya geldiği iddia edildi

Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı. Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı. Bursaspor'un şampiyon kadrosunda olan Volkan Şen, Mesut Mestan yönetimi ile görüşmek üzere Bursa'ya geldiği iddia edildi.

Volkan Şen'in kongreden sonra yeşil beyazlı takımla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun yeniden Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.