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Spor

Sürpriz görüşme! Ömer Faruk Beyaz ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme sorununu aşamamış, oyuncu da gözünü Avrupa kulüplerine dikmişti. Sarı lacivertlilerin Ömer Faruk'a yeni bir teklif hazırladığı ve anlaşmak istediği iddia edildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:42
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Fenerbahçe'de iplerin koparıldığı Ömer Faruk Beyaz konusunda yeni bir hamlede bulunduğu iddia edildi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertliler, Ömer Faruk Beyaz konusunda fikir değiştirdi ve genç oyuncuyla sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.

Geçen sezonun son maçı Çaykur Rizespor müsabakasında Emre Belözoğlu kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takmış ve daha sonrasında sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca "En büyük pişmanlığım onun en genç kaptan olarak tarihe geçecek olması..." demişti.

17 yaşındaki orta saha için Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart gibi takımlarla da görüşüyor.

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