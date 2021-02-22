22 Şubat 2021 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:42

Fenerbahçe'de iplerin koparıldığı Ömer Faruk Beyaz konusunda yeni bir hamlede bulunduğu iddia edildi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertliler, Ömer Faruk Beyaz konusunda fikir değiştirdi ve genç oyuncuyla sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.

Geçen sezonun son maçı Çaykur Rizespor müsabakasında Emre Belözoğlu kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takmış ve daha sonrasında sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca "En büyük pişmanlığım onun en genç kaptan olarak tarihe geçecek olması..." demişti.

17 yaşındaki orta saha için Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart gibi takımlarla da görüşüyor.