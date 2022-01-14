Sürpriz Halil Dervişoğlu kararı! Fatih Terim sonrası...

Fanatik 14 Ocak 2022 Cuma 08:58 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 08:58

Galatasaray'da performansıyla beklentilerin altında kalan Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılması bekleniyor. Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralanan milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılılar Halil Dervişoğlu'nun yerine Aston Villa forması giyen Trezequet'i düşünüyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim transfer için kaynak oluşturmaya çalışıyor. 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası oynayabiliyor. Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.