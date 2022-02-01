Sürpriz Halil Dervişoğlu kararı! Ne Fatih Terim ne de Torrent

star.com.tr 1 Şubat 2022 Salı 00:30 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 00:36

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Domenec Torrent yönetiminde de Fatih Terim dönemindeki gibi sergilediği performans ile hayal kırıklığına uğrattı. Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon yalnızca 4 gol ve 1 asist yapabildi.



HALİL DERVİŞOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'ndan istenilen verimi bir türlü alamadı. Sezonun başından bu yana Fatih Terim yönetiminde de beklentilerin altında performans sergileyen Halil Dervişoğlu, Domenec Torrent ile de hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncu Domenec Torrent yönetiminde 3 maçta da 90 dakika sahada kalamadı.

HALİL DERVİŞOĞLU VE GALATASARAY YOL AYRIMINDA

Ara transferde golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da 22 yaşındaki milli oyuncudan istediği verimi alamaması nedeniyle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Halil Dervişoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 23 maçta forma şansı bulurken yalnızca 4 gol ve 1 asistle katkı sağlayabildi.