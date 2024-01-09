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Spor

Sürpriz iddia: Ricardo Quaresma geri dönüyor

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına Fernando Santos ile son vermesinin ardından Portekiz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yapılan haberde, Ricardo Quaresma'nın takıma geri dönme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

9 Ocak 2024 Salı 19:23 - Güncelleme:
Sürpriz iddia: Ricardo Quaresma geri dönüyor
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Teknik direktörlük sorununu Fernando Santos ile çözen Beşiktaş ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın takıma geri dönme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

Taraflar arasında görüşmelerin ilerlediği ve Quaresma'nın, takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos'la bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Santos ve Quaresma'nın Portekiz Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birlikte kupa kaldırdıkları hatırlatıldı.

Quaresma, Beşiktaş'ın Fernando Santos tercihi sonrası deneyimli teknik adamla ilgili, "Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları maça hazırlamakta, bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım." sözlerini sarf etmişti.

Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.

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