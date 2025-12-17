2022-23 sezonunda kiralık olarak geldiği Galatasaray'da kısa sürede taraftarın aşkı olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsiz. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Fichajes, Radio Mitre ve Infobae adlı haber sitelerindeki iddialara göre; Icardi, yeni bir takım arayışına girdi. Deneyimli golcü, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Icardi, sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz şekilde istikrar ve ana rol sunacak bir kulübe gitmeyi planlıyor. Bu doğrultuda oyuncunun çevresi, La Liga'da kalmaları hâlinde Elche ve Real Oviedo ile temasa geçti.

LİGDE KALIRLARSA TEKLİF YAPACAKLAR

32 yaşındaki forvet, kariyerini yeniden canlandırmak ve düzenli forma şansı bulmak amacıyla farklı bir ortam arayışında. Türkiye'de attığı önemli gollere rağmen teknik tercihler ve rekabet nedeniyle takım içindeki konumu zayıfladı. Bonservissiz olarak transfer olma ihtimali, hem sportif hem de kişisel beklentilerine uygun bir proje bulmasını kolaylaştırıyor. Elche, ligde kalması durumunda Icardi için teklif yapacak. Real Oviedo ise masadaki bir diğer alternatif. Kulüp, orta vadeli ve iddialı bir yapılanma hedefliyor. Madrid'e yakınlığı ve daha sakin bir yaşam sunması, oyuncu cephesinde olumlu değerlendiriliyor.

ARABİSTAN VE KATAR GÜNDEMDE YOK

Icardi'nin geleceğinde sevgilisi China Suarez'in etkisi öne çıkıyor. İspanyol gazeteci Roberto Antolin, İspanya'dan kulüplerin Icardi'yi yakından takip ettiğini ve nihai kararın sadece futbol temelli olmayacağını belirtti. Antolin, "Icardi sözleşmesini sakat ve China Suarez'e aşık şekilde geçirdi" ifadelerini kullandı. Gazeteciye göre China Suarez, Türkiye'den ayrılıp İspanya'ya yerleşmek istiyor. Elche veya Real Oviedo'nun Madrid'e yakınlığı ve yaşam kalitesi bu tercihte etkili görülüyor. Antolin kararın net olduğunu vurguladı ve "Burada China Suarez ne isterse o olacak" dedi. Suudi Arabistan ve Katar seçenekleri ise gündemde yok.