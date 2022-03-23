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Spor

Sürpriz Okan Buruk gelişmesi! Eski başkan devreye giriyor

Okan Buruk Galatasaray camiasında yeniden gündeme geldi. Sarı kırmızılılarda düzenlenecek olan yıllık olağan mali genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimin ibra edilmemesi durumunda erken seçime gidilecek. Seçimde aday olacağı öğrenilen Dursun Özbek'in teknik direktörlük için Okan Buruk'u listesinin başına koyduğu belirtildi.

Star Gazetesi23 Mart 2022 Çarşamba 07:57 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 07:57
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Galatasaray'da alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktörlük için Okan Buruk'un da adı geçmiş ancak Domenec Torrent takımın başına getirilmişti. Sarı kırmızılılar 26 Mart'ta yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmeme durumunda erken seçim kararı çıkacağı öğrenildi.

"OKAN BURUK SÜRPRİZİ"

26 Mart'ta gerçekleşecek yıllık olağan mali genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi durumunda erken seçime gidilecek ve öğrenilen bilgiye göre eski başkanlardan Dursun Özbek seçimde başkan adaylığını açıklayacak. Dursun Özbek'in teknik direktör listesinin başında ise Okan Buruk yer alıyor.

OKAN BURUK "HAZIRIM" DEMİŞTİ

Son olarak Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran şampiyon teknik direktör Okan Buruk sarı kırmızılılar için mesajını net vermişti. Okan Buruk, "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum." demişti.

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