Sürpriz Ozan Tufan transferi! Ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den ayrılması halinde Beşiktaş'a gideceği öne sürüldü.

OZAN TUFAN İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sezon sonu yolların ayrılması beklenen Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerden bonservisini almayı başarırsa Beşiktaş'a imza atacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael de Ozan Tufan'ın transferine onay verdi.

AHMET NUR ÇEBİ, OZAN TUFAN İÇİN ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

Haberde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceği de belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2015'in yazında Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerde bir türlü beklentileri karşılayamadı. Son olarak bu sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan 27 yaşındaki oyuncu orada da beklentileri karşılayamadı ve geri döndü. Sarı-lacivertlilerle 9 resmi maça çıkan Ozan Tufan, gol ve asist katkısında bulunamadı.