İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8186
  • EURO
    15,6701
  • ALTIN
    802.248
  • BIST100
    2045.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sürpriz Serdar Gürler gelişmesi! Süper Lig devi devreye girdi
Spor

Sürpriz Serdar Gürler gelişmesi! Süper Lig devi devreye girdi

Sezonun ilk yarısında istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine Konyaspor'la başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler geldi.

Fanatik11 Ocak 2022 Salı 08:59 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 08:59
ABONE OL

Sezonun ilk yarısında istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray , ikinci devrenin ilk maçında da sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilmiş ve Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı.

İLK TRANSFER YAPILDI

Bugün gerçekleşen ayrılığın ardından Galatasaray, devre arası transfer dönemi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın, Konyaspor ile bu sezon harika bir performans gösteren Serdar Gürler ilgilendiği iddia edildi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan Serdar, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPTI!

Öte yandan Konyaspor Yönetimi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bize ulaşan bir teklif yok. Başakşehir ve Galatasaray'ın adı geçiyor. Göksel Başkan, 'Sizden habersiz iş yapmam' dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.