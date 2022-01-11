Sürpriz Serdar Gürler gelişmesi! Süper Lig devi devreye girdi

Fanatik 11 Ocak 2022 Salı 08:59 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 08:59

Sezonun ilk yarısında istediği gibi bir performans sergileyemeyen Galatasaray , ikinci devrenin ilk maçında da sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilmiş ve Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı.



İLK TRANSFER YAPILDI

Bugün gerçekleşen ayrılığın ardından Galatasaray, devre arası transfer dönemi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın, Konyaspor ile bu sezon harika bir performans gösteren Serdar Gürler ilgilendiği iddia edildi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan Serdar, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPTI!

Öte yandan Konyaspor Yönetimi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bize ulaşan bir teklif yok. Başakşehir ve Galatasaray'ın adı geçiyor. Göksel Başkan, 'Sizden habersiz iş yapmam' dedi.