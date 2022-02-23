Sürpriz teklif! Ali Akman'a Süper Lig devi talip oldu

Akşam 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:03 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:03

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ali Akman Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmış ve Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 5.5 senelik imza atmıştı. Bu sezon başında ise genç yıldız adayı Hollanda kulübü Nec Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda'da sezona iyi başlayan Ali Akman daha sonrasında düşen form grafiği nedeniyle yedeğe çekildi ve Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları yayıldı. Akşam'ın aktardığı haberde genç oyuncunun Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi.

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ALİ AKMAN TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Galatasaray'ın Ali Akman'a ilgisi geçtiğimiz sezonlarda da vardı ancak oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etme kararı almıştı. Sarı kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katma hayali bir kez daha suya düşmüş oldu. 19 yaşındaki oyuncunun hedefinin Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a dönmek ve orada oynamak olduğu öğrenildi.

ALİ AKMAN'IN PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon Nec Nijmegen'de 23 maça çıktı. 14 kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız adayı 5 gol atma başarısı gösterdi. Ali Akman 5 gollük katkı ile takımında Elayis Tavşan'ın ardından (7 gol) en fazla gole katkı sağlayan isimler arasında.