İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2022 Çarşamba / 22 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sürpriz teklif! Ali Akman'a Süper Lig devi talip oldu
Spor

Sürpriz teklif! Ali Akman'a Süper Lig devi talip oldu

Genç yıldız adayı Ali Akman için Galatasaray'ın devreye girdiği ancak oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemediği için teklifi reddettiği belirtildi. Ali Akman'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve hedefinin Eintracht Frankfurt'a dönmek olduğu öğrenildi.

Akşam23 Şubat 2022 Çarşamba 19:03 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:03
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ali Akman Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmış ve Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 5.5 senelik imza atmıştı. Bu sezon başında ise genç yıldız adayı Hollanda kulübü Nec Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda'da sezona iyi başlayan Ali Akman daha sonrasında düşen form grafiği nedeniyle yedeğe çekildi ve Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları yayıldı. Akşam'ın aktardığı haberde genç oyuncunun Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ALİ AKMAN TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Galatasaray'ın Ali Akman'a ilgisi geçtiğimiz sezonlarda da vardı ancak oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etme kararı almıştı. Sarı kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katma hayali bir kez daha suya düşmüş oldu. 19 yaşındaki oyuncunun hedefinin Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a dönmek ve orada oynamak olduğu öğrenildi.

ALİ AKMAN'IN PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon Nec Nijmegen'de 23 maça çıktı. 14 kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız adayı 5 gol atma başarısı gösterdi. Ali Akman 5 gollük katkı ile takımında Elayis Tavşan'ın ardından (7 gol) en fazla gole katkı sağlayan isimler arasında.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.