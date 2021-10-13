Transfermarktweb 13 Ekim 2021 Çarşamba 22:22 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 22:34

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'yü takımına katmak istiyor. Çağlar Söyüncü, daha önce de Real Madrid ve Barcelona ile anılmıştı.

ARSENAL'İN HEDEFİ ÇAĞLAR

Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.

ARSENAL, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN İKİ KATINI VERECEK

Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a iki katı fiyatına mal olacağı belirtildi.



LEİCESTER CİTY İSTATİSTİKLERİ

Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.



BARCELONA VE REAL MADRİD'İN DE LİSTESİNDE

Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.

