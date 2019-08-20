Sürpriz transfer hamlesi! Falcao'nun yerine Slimani

Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen radamel Falcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Falcao'nun yerine Islam Slimani'yi transfer edecek.

Le10Sport'ta yer alan habere göre Monaco, Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi alıyor. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcunun 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.

(Futbol Arena)