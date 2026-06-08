Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

ROMA İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A'yı 3. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Roma, milli futbolcu ile ilgileniyor.

Roma'nın, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

G.SARAY'IN DÜŞÜNCESİ

Galatasaray ise başarılı futbolcusunu kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda piyasasını iyice yükselteceğini düşünüyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için kapıyı 50 milyon euro'dan açmayı planlıyor.

ARSENAL İDDİASI

Barış Alper Yılmaz için daha önce de Arsenal iddiaları gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.