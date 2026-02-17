Sarı lacivertlilerin sezon başında 7.5 milyon euroya PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, 30 yaşında adeta ikinci baharını yaşıyor. 29 maçta 12 gol 9 asistle kariyer rekoru kıran başarılı sol ayak, 2026 Dünya Kupası'nda yeniden İspanya Milli Takımı formasını giymeye çok yakın. Performansıyla ülkesinde de haberlere konu olan Asensio için Villarreal iddiaları da iyice alevlendi. Bu sezon La Liga'da A.Madrid'i sollayarak 3'üncü sıraya yükselen ve Şampiyonlar Ligi ihtimalini güçlendiren Villarreal'in 15 milyon euroluk teklif hazırladığı yazıldı.

TÜRK KULÜBÜ RAKAMI BEĞENMEZ!

Fichajes'in haberindeki ifadeler şöyle: "Marco Asensio, yaklaşan transfer döneminin kilit isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'deki muhteşem sezonunun ardından Villarreal onu transfer listesine almış durumda. Oyunun seyrini değiştirebilecek bir isim arıyorlar. F.Bahçe yönetiminin aldığı ücreti ikiye katlayacak bir para hazırlandı. Türk kulübü 15 milyon euroluk rakamı beğenmeyebilir. 18-20 milyon euroluk bedelle bir başlangıç yapılabilir. Asensio elit seviyeyi biliyor ve daha büyük potansiyele ulaşma şansına hala sahip."

EN SON FUENTE ÇAĞIRMIŞTI

Asensio'nun milli formayı giyme ihtimaliyle ilgili de şu haberler var; Lazarones: "Asensio'yu Milli Takım'a alın son teknik direktör yine Fuente'ydi. Milletler Ligi'nden sonra onu bıraktı. F.Bahçe'de harika bir yükselişe imza attı. Teknik Direktör Tedesco, Asensio'nun İspanya için hazır olduğunu söyledi." Elconfidencial: "Marco hayatına yeniden tutundu. Kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor ve Türkiye'de çok mutlu. En formda İspanyol oyunculardan biri. Çok ciddi problemlerin ardından ayağa kalkmasını bildi. Tipik bir hücumcudan çok daha fazlası.