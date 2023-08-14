İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0516
  • EURO
    29,6142
  • ALTIN
    1665.28
  • BIST100
    7781.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sürpriz transfer! Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu
Spor

Sürpriz transfer! Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Yusuf Demir, Basel yolcusu. İsviçre ekibi genç oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
Sürpriz transfer! Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Basel, Yusuf Demir'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Habere göre yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Transferin kısa süre içinde tammalanması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.