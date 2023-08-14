Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Basel, Yusuf Demir'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Habere göre yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Transferin kısa süre içinde tammalanması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.