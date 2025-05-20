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Spor

Sürpriz Victor Osimhen gelişmesi! ''Galatasaray'da kalmaya yakınım''

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen ile ilgili sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ile görüşmelere devam eden Nijeryalı yıldızın kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte Victor Osimhen gelişmesi...

AKŞAM20 Mayıs 2025 Salı 09:28 - Güncelleme:
Sürpriz Victor Osimhen gelişmesi! ''Galatasaray'da kalmaya yakınım''
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Sezon başında Avrupa ve Arabistan'a transferi gerçekleşmeyince Napoli'nin transferin son gününde G.Saray'a 1 yıllık kiralık gönderdiği 100 milyon euroluk kiralık golcü Victor Osimhen, tek sezonda yaptıklarıyla adını tarihe altın harflerle yazdı. Bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başaran 26 yaşındaki yıldız, Sarı-Kırmızılı forma altında 1 hafta içinde çifte kupa sevinci yaşadı. Napoli ile sözleşmesi devam eden Osimhen'e Avrupa futbolunun en önde takımları ilgi gösterirken, Arabistan'dan da ciddi teklifler var. Ancak Galatasaray, kalıcı transferi yapmak için gözünü karartmış durumda.

HAZİRAN AYINDA NETLEŞECEK

AKŞAM'ın edindiği bilgiye göre Victor Osimhen, 'Kalmaya yakınım' ifadelerini kullandı. Galatasaray ile yıldız futbolcunun avukatı arasındaki görüşmeler devam ediyor. Oyuncu kalma konusunda artık sıcak bir noktada ancak transfer konusundaki gelişmelerin haziran ayının ilk haftasında netleşeceği ifade edildi. Napoli cephesi kazanç kısmıyla ilgileniyor ve Galatasaray'a satış konusunda bir sakınca görmüyor. Fakat Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Juventus gibi takımlar ciddi talipliler arasında. Başarılı oyuncu, kariyer rotası hakkında detaylıca düşünecek.

ASLAN KESEYİ AÇMAYA HAZIR

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in buraya duyduğu sevgi dışında Galatasaray'ı umutlandıran bir pozitif gelişme daha var. Yaşı henüz genç olan Nijeryalı, kariyerinin bu döneminde Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor. 40 milyon euro seviyelerinde maaş kazanabilecek olan Osimhen, henüz bunun erken olduğunu düşünüyor. G.Saray ise Avrupa'da maaş açısından en ciddi teklifi yapabilecek durumda. İngiltere'de 15 milyon euroluk maaş vergilerle 30 milyon euroya çıkabiliyor. G.Saray, 15 milyon euro civarı bir ücretle Osimhen'i en çok kazanan oyuncu yapma fikrinden çekinmiyor.

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