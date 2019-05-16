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Sürpriz yok! Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun düğümünü çözecek Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak ve zirvenin kaderini belirleyecek Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Halil Umut Meler...

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri:

Yarın: 20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler 

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus 

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek 

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