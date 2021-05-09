09 Mayıs 2021 Pazar 00:04 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 00:04

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe Başkent'te Ankaragücü'ne konuk oldu. Maçın henüz başında Fenerbahçe'yi geriye düşüren golü atan eski futbolcusu Alper Potuk'un yaptığı gol sevinci gündeme oturdu.

Dakikalar 3'ü gösterirken Jose Sosa'nın geri pasında araya giren Alper Potuk, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Harun Tekin'in solundan ağlarla buluşturdu.

'SUS' İŞARETİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyacı olan Ankaragücü'nde bu gol büyük bir sevince neden oldu. Attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alper Potuk, "Sus" işareti yaptı ve sevincini yaşadı.

30 yaşındaki Alper Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu. Uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen ve sözleşmesiyle sürekli gündem olan milli futbolcunun hareketi sonrası Twitter'da şu yorumlar yapıldı:

SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARIN BAZILARI:



- Aynı sofradan yemek yedik karnı doyan düşman oldu.

- Seni de yazdık Alper Potuk.

- Alper Potuk'tan gol yedik son 10 yılda hiç bu kadar utanmamıştım.

- Milletten giden futbolcu golünü atar, sevinmeden santra için kendi yarı alanına sakin bir şekilde gider, Alper Potuk yıllarca Fenerbahçe'den milyonlar kazanır, golünü atar "Sesinizi duyamıyorum, sustunuz." işareti yaparak kameralara koşar.

- Yıllarca yattığı yerden Fenerbahçe'nin parasını yiyen Alper Potuk Fenerbahçe'ye karşı canını ortaya koyarak oynuyor, attığı gol sonrası "sus" işareti yaparak seviniyor...