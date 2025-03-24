İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,909
  • EURO
    41,2574
  • ALTIN
    3684.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Sus'' işaretini hazmedemedi! Dominik Szoboszlai'den Arda Güler'e çirkin gönderme
Spor

''Sus'' işaretini hazmedemedi! Dominik Szoboszlai'den Arda Güler'e çirkin gönderme

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Maç sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında Arda Güler rakibine 'sus' işareti yaptı bunu hazmedemeyen Szoboszlai sosyal medyadan milli futbolcuya çirkin bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
''Sus'' işaretini hazmedemedi! Dominik Szoboszlai'den Arda Güler'e çirkin gönderme
ABONE OL

Macaristan - Türkiye maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı. Arda'nın "sus" işareti yaptığı Szoboszlai, karşılaşmanın ardından yaptığı bir paylaşımda milli futbolcuya göndermede bulundu.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerken, karşılaşma sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışmada müsabaka sonrasına da taştı.

ARDA'YA SATAŞTI

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından Szoboszlai, Arda'ya sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu.

ARDA'DAN CEVABI ALDI

Arda Güler de Macar futbolcunun bu hareketine karşılık verince iki futbolcu arasında gerginlik arttı. Milli futbolcunun, rakibine eliyle "Sus" işareti yaparak "Shut Up" (Çeneni kapat) dediği görüldü.

ARDA HABERİNE YORUM YAPTI

Arda maçtan sonra yaptığı açıklamada "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz." ifadelerini kullandı.

Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı

"1088" NE DEMEK?

Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.