Macaristan - Türkiye maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı. Arda'nın "sus" işareti yaptığı Szoboszlai, karşılaşmanın ardından yaptığı bir paylaşımda milli futbolcuya göndermede bulundu.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerken, karşılaşma sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışmada müsabaka sonrasına da taştı.

ARDA'YA SATAŞTI

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından Szoboszlai, Arda'ya sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu.

ARDA'DAN CEVABI ALDI

Arda Güler de Macar futbolcunun bu hareketine karşılık verince iki futbolcu arasında gerginlik arttı. Milli futbolcunun, rakibine eliyle "Sus" işareti yaparak "Shut Up" (Çeneni kapat) dediği görüldü.

ARDA HABERİNE YORUM YAPTI

Arda maçtan sonra yaptığı açıklamada "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz." ifadelerini kullandı.

Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı

"1088" NE DEMEK?

Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.