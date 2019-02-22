Suşi partisinde derbi primi açıklandı

Yeni Malatya maçında kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Lens'e Şenol Güneş'ten destek geldi. Tecrübeli çalıştırıcı; Hollandalı yıldıza, "Malatya maçı geride kaldı. O atmosferde sana fazla tepki gösterilmiş olabilir. Bunlara kafanı takıp moralini bozma. Şimdi Fenerbahçe derbisi senin için fırsat, bu şansı iyi değerlendir" dedi.

SUŞİ PARTİSİ!

Beşiktaş'ın A takımdan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı, futbolcular ve teknik heyete bir Japon restoranında moral yemeği verdi. Yemek oldukça keyifli geçti.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, PRİMİ 40 BİN TL OLARAK BELİRLEDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbinin primini belirledi. Başkan Orman, futbolcularla yaptığı görüşmede Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde 40 bin TL prim vereceklerini açıkladı. Bu haber derbi öncesi futbolcuların moral motivasyonunu en üst noktaya çıkardı.

YABANCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine çok sayıda yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Karşılaşmayı takip etmek için Japonya, Almanya ve İngiltere medya kuruluşlarından talep geldiği açıklandı. Ayrıca başta Japonlar olmak üzere çok sayıda yabancı futbolseverin maç için bilet aldığı ve derbi heyecanına tribünden ortak olacağı öğrenildi.

(Sabah)