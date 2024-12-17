Sutopu Kadın Milli Takımı 7'inci sırada

Kadın Sutopu Milli Takımımız Dünya Kupası B Ligi'ni 7. sırada bitirdi.

Sutopu'nda Milliler, A Grubu'nda başladığı Dünya Kupası Division 2 mücadelelerinde grup ikincisi olarak, çeyrek finalde sutopunun ekol ülkelerinden Almanya ile eşleşmişti. 11-10'luk skorla mücadeleyi tek farkla kaybeden Ay-yıldızlılar, yarı final kapısından dönmüştü. Ay-yıldızlı ekibimiz, 5-8.'lik klasman maçlarında Fransa'ya 19-9'luk skorla kaybetse de Avrupa Şampiyonası'nı 12'nci sırada bitiren Çekya'yı 16-13'le geçti. Kadın Milli Takımımız bu sonuçların ardından Dünya Kupası B Ligi'ni 7'nci sırada tamamlama başarısı gösterdi.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası Division 2'de sona eren kadınlar müsabakalarının ardından bir tebrik mesajı yayımladı.

Mete Erol, Türkiye Kadın Sutopu Milli Takımı'nın müsabakalar esnasında çok başarılı bir performans sergilediğini aktardı. Dünya Kupası'nın Division 1 ve Division 2 şeklinde düzenlendiğini hatırlatan başkan Erol şunları söyledi:

"Division 2'de 12 takım arasında 7. olarak Dünyanın ilk 15 ülkesi arasına girmiş olduk. Bundan sonraki hedefimiz ilk 12'yi ve olimpiyatlara katılmayı zorlamak olacak. Çeyrek finalde tek farkla Almanya'ya yenilmemize rağmen sporcularımız üst düzey bir performans gösterdiler. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."