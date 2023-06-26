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Spor

Suudi Arabaistan ekibi Al Hilal, Kalidou Koulibaly'ı kadrosuna kattı

Suudi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Suudi Arabaistan ekibi Al Hilal, Kalidou Koulibaly'ı kadrosuna kattı
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.

Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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