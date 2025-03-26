Suudi Arabistan Fatih Terim'in takımını konuşuyor! 1 maçta tam 8 gol

Milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Al Shabab sahadan 8-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Fatih Terim'in öğrencileri son lig maçından da 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Böylece Al Shabab oynadığı son 2 maçta 14 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Son 5 maçtır yenilmeyen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Deneyimli hoca 1.77'lik puan ortalaması yakaladı.