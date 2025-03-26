İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0096
  • EURO
    41,0442
  • ALTIN
    3700.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi Arabistan Fatih Terim'in takımını konuşuyor! 1 maçta tam 8 gol
Spor

Suudi Arabistan Fatih Terim'in takımını konuşuyor! 1 maçta tam 8 gol

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrencileri maçı 8-0 gibi bir skorla kazandı. Son lig maçında da 6 gol atan Al Shabab yoluna dolu dizgin devam ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Fatih Terim'in takımını konuşuyor! 1 maçta tam 8 gol
ABONE OL

Milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Al Shabab sahadan 8-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Fatih Terim'in öğrencileri son lig maçından da 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Böylece Al Shabab oynadığı son 2 maçta 14 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Son 5 maçtır yenilmeyen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Deneyimli hoca 1.77'lik puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.