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Spor

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Messi açıklaması

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Al Hilal'e transferi gündeme gelen Lionel Messi'yi Suudi Arabistan'da oynarken görmek istediğini söyledi.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Messi açıklaması
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Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna gelen ve muhtemel yeni durakları arasında Al Hilal de gösterilen Lionel Messi için açıklama geldi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Messi için Al Hilal iddialarını bilmediğini ancak Arjantinli yıldızı Arabistan'da görmek isteyeceğini söyledi.

Al-Misehal, "Dürüst olmak gerekirse Al Hilal transferi konusunda hiçbir bilgim yok. Ama ben tabii ki şahsi olarak Messi'yi Suudi Arabistan Ligi'nde görmek isterim. Bu transfer, Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiğimiz büyük sıçramayı tamamlayacaktır" sözlerini sarf etti.

Bu sezon PSG ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldızı, 21 gol attı ve 20 asist yaptı.

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