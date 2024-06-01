Suudi Arabistan Kral Kupası'nı Al Hilal kazandı! Ronaldo maç sonunda ağladı

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Luis Castro'nun ekibi Al Nassr'ı yenerek kupanın sahibi oldu.

Al Hilal'in golünü 7. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydederken, Al Nassr'a beraberliği getiren golü 88. dakikada Ayman Yahya kaydetti.

3 kırmızı kartın çıktığı maçta Al Nassr adında 56. dakikada David Ospina, Al Hilal adına ise 87. dakikada Al Bulayhi ve 90. dakikada Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı.

Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Al Hilal, lig şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını kazanmış oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası'nı penaltılar sonucunda kaybeden Cristiano Ronaldo ağladı.