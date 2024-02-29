Suudi Arabistan takımlarının yeni gözdesi: Muhammed Salah

Dünya futboluna damga vuran Suudi Arabistan yeniden dev bir transfere hazırlanıyor.

Daily Mirror'un haberine göre Suudi Arabistan ekipleri Liverpool forması giyen Muhammed Salah'ı transfer etmek için sıraya girmiş durumda.

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Al-Ittihad ile geçen ve hatta Liverpool'un 210 milyon euroluk teklifi reddettiği iddia edilen Muhammed Salah'ın gelecek bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

333 MAÇA ÇIKTI

Liverpool formasıyla toplamda 333 maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 205 gol, 89 asistlik skor katkısı sağladı.