İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2401
  • EURO
    33,8398
  • ALTIN
    2053.1
  • BIST100
    9193.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi Arabistan takımlarının yeni gözdesi: Muhammed Salah
Spor

Suudi Arabistan takımlarının yeni gözdesi: Muhammed Salah

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarının Mısırlı yıldız Muhammed Salah için sezon sonunda dev bir teklifle Liverpool'un kapısını çalacağı belirtildi.

29 Şubat 2024 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Suudi Arabistan takımlarının yeni gözdesi: Muhammed Salah
ABONE OL

Dünya futboluna damga vuran Suudi Arabistan yeniden dev bir transfere hazırlanıyor.

Daily Mirror'un haberine göre Suudi Arabistan ekipleri Liverpool forması giyen Muhammed Salah'ı transfer etmek için sıraya girmiş durumda.

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Al-Ittihad ile geçen ve hatta Liverpool'un 210 milyon euroluk teklifi reddettiği iddia edilen Muhammed Salah'ın gelecek bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

333 MAÇA ÇIKTI

Liverpool formasıyla toplamda 333 maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 205 gol, 89 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.