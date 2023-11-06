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Spor

Suudi Arabistan'a bir yıldız daha!

Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız golcü Muhammed Salah, Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun Al İttihad ile anlaşma sağladığı ortaya atıldı.

6 Kasım 2023 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'a bir yıldız daha!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için ayrılık çanları çalıyor.

"SALAH İLE ANLAŞTILAR" İDDİASI

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nin güçlü bir kulübü, Salah ile prensip anlaşmasına vardı.

LIVERPOOL'A 175 MİLYON!

Haberde, Liverpool'un bu transferden yaklaşık 175 milyon euro kazanacağı belirtilirken, Muhammed Salah'ın kendisine yapılan dev maaş teklifi sonrası ikna olduğu aktarıldı. İlk etapta Salah'ı Ocak ayında satmayı kesinlikle düşünmeyen Liverpool'un da artık bu transfere daha sıcak baktığı yazıldı.

"O KULÜP AL İTTİHAD!"

Öte yandan Suudi Arabistan basınında; yaz transfer döneminde Salah'ı transfer etmek için yoğun çaba harcayan Al İttihad'ın, Salah'ı ikna eden Suudi Arabistan kulübü olduğu öne sürüldü.

BİRÇOK YILDIZ ORADA

Al Ittihad, kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduruyor.

196 GOLÜ VAR!

31 yaşındaki Muhammed Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 320 resmi maçta 196 gol 83 asistlik performans gösterdi.

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