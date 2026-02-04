Fenerbahçe ile yollarına ayıran Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'a transfer oldu. Faslı santrfor, resmi işlemler için Suudi Arabistan'a geldi.

Sarı lacivertliler N'Golo Kante takasıyla En-Nesyri'yi Suudi kulübüne verirken, yaklaşık 15 milyon euro da gelir elde edecek.

FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Bir açıklama yapan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe taraftarına da veda etti.

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur.

Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.

Hepinize gelecekte başarılar diliyorum."

FENERBAHÇE'DEN EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE KARNESİ

2024/25 sezonunda 19.5 milyon euro bedelle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Faslı santrfor, 79 maçta forma giydi. Youssef En-Nesyri bu süreçte 38 gol attı ve 8 asist yaptı.