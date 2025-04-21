Suudi Arabistan'da Fatih Terim rüzgarı

Milli Takım ve Galatasaray'daki başarılarıyla Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Fatih Terim, geçtiğimiz ocak ayından bu yana görev yaptığı Suudi Arabistan'da da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Al Shabab'ın başına geçen Terim, kısa zamanda yaptıklarıyla geçtiğimiz ay "Ayın teknik direktörü" seçilmişti.

Tecrübeli teknik adamın öncesinde istikrarsız bir gidişatı olan Al Shabab, son 8 lig maçını yenilgisiz geçerek Fatih Terim etkisini hissetmeye başladı.

Suudi Pro Ligi'nin resmi internet sitesi de "Terim'in dönüşümü: Türk efsanesi Al Shabab'ı nasıl harekete geçirdi?" başlığıyla hazırladığı analizde başarılı hocanın takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Analizde "Fatih Terim'in Al Shabab'ı istikrarsızlıktan kurtaran sihirli formülü ne?" sorusunun ardından şu ifadelere yer verildi:

"HAMDALLAH'TAN EN İYİYİ ÇIKARDI"

"Elbette ilk olarak Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'tan en iyiyi çıkarmak. Sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçıram Hamdallah, devre arasından sonra ligin en tehlikeli forvetlerinden biri olarak yükselişe geçti ve Terim döneminde 14 maçtan 14 gol attı."

"GUANCA'DAN EN İYİ VERİMİ ALDI"

"Fatih Terim, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Guanca'dan da en iyi verimi alabildi. 32 yaşındaki oyuncu, Al Shabab'da inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve birçok kez kiralık gönderildi. Ancak, en iyi formunu Terim'de buldu ve bunun sonucunda hem şubat hem de mart aylarında "Ayın Oyuncusu" seçildi. Guanca'nın şubat ayının başından bu yana 6 gol ve 9 asisti bulunuyor."

"SEZONUN EN İYİ HÜCUM YAPAN İKİNCİ TAKIMI"

"Al Shabab, Terim döneminde 14 maçta 34 gol atarak, maç başına 2,42 gol oranıyla 2024-25 sezonunun en iyi hücum yapan takımlarından biri haline geldi. Aynı dönemde, yalnızca geçen sezonun şampiyonu Al Hilal (40), Terim'in Al Shabab'ından daha fazla gol attı. Pereira ile 13 maçta atılan 18 golle (maç başına 1,38 gol) karşılaştırıldığında, Al Shabab'ın genel olarak daha güçlü bir tehdit olduğu açık. Terim, takımını şu anda bulundukları yere taşıdı ve ligde ilk dörde girmenin eşiğinde."