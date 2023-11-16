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Spor

Suudi Arabistan'da Gallardo imzası! En çok kazananlar arasında olacak

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, teknik direktörlük koltuğuna son olarak River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo'yu getirecek. Arjantinli çalıştırıcı, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşme imzalaması halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında yerini alacak.

16 Kasım 2023 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Gallardo imzası! En çok kazananlar arasında olacak
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Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Al Ittihad, yeni teknik direktörünü açıklamak üzere: Marcelo Gallardo

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marcelo Gallardo, Al Ittihad'ın yeni teknik direktörü olacak.

Haberde Arjantinli çalıştırıcı ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde ayrıca 1,5 yıllık bir opsiyon da bulunacak.

Arabistan ekibinin kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho gibi yıldız isimler bulunuyor.

Marcelo Gallardo, Al Nassr'la sözleşme imzalaması halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında yerini alacak.

  • marcelo gallardo
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  • karim benzema

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