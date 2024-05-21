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Spor

Suudi Arabistan'da Jose Mourinho sesleri!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, sezon sonunda Marcelo Gallardo ile yollarını ayırması bekleniyor. Suudi takımı, ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Jose Mourinho'yu gündemine aldı.

21 Mayıs 2024 Salı 21:25 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Jose Mourinho sesleri!
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Marcelo Gallardo ile yollarını ayıracak olan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, iki ismi gündeme aldı.

TyC Sports'ta yer alan habere göte; Al-Ittihad, Massimiliano Allegri ile Jose Mourinho'dan birini takımın başına getirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Portekizli çalıştırıcının Arabistan'a gitmek istemediği bilinse de Mourinho'nun Al Ittihad'ın olası teklifine ne cevap vereceği belirsiz.

Daha önce Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, MANU ve Tottenham gibi devleri çalıştıran Mourinho, son olarak Roma'da görev yaptı.

Lazio, Milan ve Juventus'ta daha önce çalışan Allegri ise Torino devinden geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

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