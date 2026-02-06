İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,616
  • EURO
    51,4754
  • ALTIN
    6824.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi Arabistan'da kriz sürüyor! Cristiano Ronaldo için açıklama geldi
Spor

Suudi Arabistan'da kriz sürüyor! Cristiano Ronaldo için açıklama geldi

Suudi Arabistan'da kriz çıkaran Cristiano Ronaldo için sıcak bir açıklama geldi. Al-Nassr ile maçlara çıkmayan Portekizli yıldız için konuşan Suudi Arabistan Pro Ligi yetkilisi, 'Kendi kulübünün ötesinde kararlar alamaz' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 12:20 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da kriz sürüyor! Cristiano Ronaldo için açıklama geldi
ABONE OL

Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferi sonrası adil rekabetin zarar gördüğünü düşünen ve Al-Nassr ile maçlara çıkmayan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi.

Suudi Arabistan Pro Ligi yetkilisi, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulunurken, Portekizli süper starın gösterdiği tavra değindi.

"TÜM KULÜPLER İÇİN EŞİTTİR"

Mali çerçevenin tüm kulüpler için eşit olduğunu belirten yetkili, "Suudi Pro Ligi basit bir ilke üzerine kuruludur: Her kulüp aynı kurallar çerçevesinde bağımsız şekilde faaliyet gösterir. Kulüplerin kendi yönetim kurulları, yöneticileri ve futbol yapılanmaları vardır. Transfer, harcama ve stratejiye dair kararlar; sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini garanti altına almak için oluşturulmuş mali çerçeve içinde, kulüplerin kendilerine aittir. Bu çerçeve ligdeki tüm kulüpler için eşit şekilde uygulanır." dedi.

"KENDİ KULÜBÜNÜN ÖTESİNDE KARARLAR ALAMAZ"

Son olarak futbolcuların, kulübün ötesinde karar alamayacağının altı çizilerek "Cristiano, Al-Nassr'a geldiği günden bu yana kulübe tamamen bağlılık göstermiş ve kulübün büyümesinde ve hedeflerinde kilit bir rol oynamıştır. Elbette her elit oyuncu gibi kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararlar alamaz. Son transferler bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlenmeyi tercih etti. Bir diğeri farklı bir yaklaşım benimsedi. Bunlar, onaylanmış mali sınırlar çerçevesinde kulüpler tarafından alınmış kararlardır. Ligin rekabetçiliği zaten ortadadır. İlk dört sıradaki takımlar arasında yalnızca birkaç puanlık fark bulunuyor ve şampiyonluk yarışı son derece çekişmeli geçiyor. Bu denge seviyesi, sistemin planlandığı gibi işlediğini göstermektedir. Odak noktası futboldur; sahada, olması gereken yerde. Oyuncular ve taraftarlar için inandırıcı ve rekabetçi bir yarışın sürdürülmesi esastır." dendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.