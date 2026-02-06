Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transferi sonrası adil rekabetin zarar gördüğünü düşünen ve Al-Nassr ile maçlara çıkmayan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi.

Suudi Arabistan Pro Ligi yetkilisi, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulunurken, Portekizli süper starın gösterdiği tavra değindi.

"TÜM KULÜPLER İÇİN EŞİTTİR"

Mali çerçevenin tüm kulüpler için eşit olduğunu belirten yetkili, "Suudi Pro Ligi basit bir ilke üzerine kuruludur: Her kulüp aynı kurallar çerçevesinde bağımsız şekilde faaliyet gösterir. Kulüplerin kendi yönetim kurulları, yöneticileri ve futbol yapılanmaları vardır. Transfer, harcama ve stratejiye dair kararlar; sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini garanti altına almak için oluşturulmuş mali çerçeve içinde, kulüplerin kendilerine aittir. Bu çerçeve ligdeki tüm kulüpler için eşit şekilde uygulanır." dedi.

"KENDİ KULÜBÜNÜN ÖTESİNDE KARARLAR ALAMAZ"

Son olarak futbolcuların, kulübün ötesinde karar alamayacağının altı çizilerek "Cristiano, Al-Nassr'a geldiği günden bu yana kulübe tamamen bağlılık göstermiş ve kulübün büyümesinde ve hedeflerinde kilit bir rol oynamıştır. Elbette her elit oyuncu gibi kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararlar alamaz. Son transferler bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlenmeyi tercih etti. Bir diğeri farklı bir yaklaşım benimsedi. Bunlar, onaylanmış mali sınırlar çerçevesinde kulüpler tarafından alınmış kararlardır. Ligin rekabetçiliği zaten ortadadır. İlk dört sıradaki takımlar arasında yalnızca birkaç puanlık fark bulunuyor ve şampiyonluk yarışı son derece çekişmeli geçiyor. Bu denge seviyesi, sistemin planlandığı gibi işlediğini göstermektedir. Odak noktası futboldur; sahada, olması gereken yerde. Oyuncular ve taraftarlar için inandırıcı ve rekabetçi bir yarışın sürdürülmesi esastır." dendi.