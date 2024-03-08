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Spor

Suudi Arabistan'da pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

8 Mart 2024 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da pole pozisyonu Verstappen'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si 9 Mart Cumartesi (yarın) saat 20.00'de koşulacak.

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