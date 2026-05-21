Suudi Arabistan'da şampiyon Al-Nassr!

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon belli oldu. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al-Nassr, şampiyonluğa uzandı.

Suudi Arabistan Pro Ligi 34. ve son haftasında Damac FC'yi konuk eden Al Nassr, mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Sadio Mane, 52. dakikada Kingsley Coman, 63 ve 81. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Konuk Damac FC'nin tek golü ise 58. dakikada Morlaye Sylla'dan geldi.

Al-Nassr, 6 sezon sonra Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon oldu. Cristiano Ronaldo ise Al-Nassr ile ligdeki ilk kupasını kazandı.