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Spor

Suudi Arabistan'da tepkilere neden oldu! Eleştirilerin odağı Halil Umut Meler

Körfez Kupası Yarı Final maçında Umman ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Maçı Umman 2-0'lık skorla kazanırken maça Halil Umut Meler'in kararları damga vurdu. Maç sonu teknik direktör Herve Renard, Halil Umut Meler'i eleştirirken Suudi Arabistan'dan da FIFA kokartlı hakeme tepki yağdı. İşte detaylar..

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da tepkilere neden oldu! Eleştirilerin odağı Halil Umut Meler
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Umman ile Suudi Arabistan, Körfez Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya geldi. Umman, Suudi Arabistan'ı 2 golle geçerek finale yükseldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Umman'a galibiyeti getiren golleri Arshad Al Alawi ve Ali el-Busaidi kaydetti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Umman'da Al Mandhar Rabia Said Al Alawi, 90+10. dakikada ise Suudi Arabistan'da Abdulelah Hawsawi kırmızı kart gördü. Suudi Arabistan'da şok yenilgi sonrası teknik direktör Herve Renard, Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Renard yaptığı açıklamada, Meler'in performansının ideal düzeyde olmadığını belirtti. Suudi Arabistan'ı mağlup eden Umman, finalde Bahreyn ile karşı karşıya gelecek.

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