Umman ile Suudi Arabistan, Körfez Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya geldi. Umman, Suudi Arabistan'ı 2 golle geçerek finale yükseldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Umman'a galibiyeti getiren golleri Arshad Al Alawi ve Ali el-Busaidi kaydetti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Umman'da Al Mandhar Rabia Said Al Alawi, 90+10. dakikada ise Suudi Arabistan'da Abdulelah Hawsawi kırmızı kart gördü. Suudi Arabistan'da şok yenilgi sonrası teknik direktör Herve Renard, Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Renard yaptığı açıklamada, Meler'in performansının ideal düzeyde olmadığını belirtti. Suudi Arabistan'ı mağlup eden Umman, finalde Bahreyn ile karşı karşıya gelecek.